Пирсы для пожарных машин обустроят в шести населенных пунктах Подольска. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Так, противопожарные пирсы появятся на территориях деревень Валищево, Меньшово и Новоселки, в поселках Быково, Сынково, МИС. Также в деревне Хряслово установят пожарный резервуар.

Благодаря созданию пирсов будет обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники для наполнения резервуаров водой.

В прошлом году пирсы обустроили в деревнях Большое и Малое Брянцево, а также Бережки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил подмосковных пожарных с профессиональным праздником.