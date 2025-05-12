Пирсы для пожарных машин обустроят в шести населенных пунктах Подольска
В Подольске появятся новые пирсы для пожарных машин
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Пирсы для пожарных машин обустроят в шести населенных пунктах Подольска. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.
Так, противопожарные пирсы появятся на территориях деревень Валищево, Меньшово и Новоселки, в поселках Быково, Сынково, МИС. Также в деревне Хряслово установят пожарный резервуар.
Благодаря созданию пирсов будет обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники для наполнения резервуаров водой.
В прошлом году пирсы обустроили в деревнях Большое и Малое Брянцево, а также Бережки.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил подмосковных пожарных с профессиональным праздником.