Пищевые ингредиенты будут производить в Наро-Фоминске

Предприятие по производству пищевых ингредиентов строится в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Объект возводит ООО «Очаковский комбинат пищевых ингредиентов». В реализацию проекта вложат примерно четверть миллиарда рублей. Завершить строительные работы планируется в 2026 году.

Комбинат будет выпускать пищевые добавки и ингредиенты, которые используются при производстве мясных изделий. Мощность комбината составит восемьсот тонн в месяц. Ввод объекта в эксплуатацию создаст полторы сотни рабочих мест.