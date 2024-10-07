Пять миллионов кубометров строительного мусора переработали в Подмосковье за месяц
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
Пять миллионов кубометров строительного мусора и грунтов переработали в Подмосковье в сентябре. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Сейчас в регионе работает 83 объекта приема и переработки строительных отходов, а также девять станций перегрузки.
Также за месяц в области выписали штрафы на 4,3 миллиона рублей за отсутствие талонов на транспортировку строительного мусора и на 3,2 миллиона рублей за незаконный сброс таких отходов.