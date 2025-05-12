Пять представителей «Водителей России» из Подольска проехали по городам-героям страны

Пять подольских представителей общероссийской общественной организации «Водители России» приняли участие в патриотической акции «Водители Победы».

В рамках акции водители проехали по городам-героям России на бензовозах с развевающимися флагами. В частности, они посетили Москву, Санкт-Петербург и Волгоград.

Подольск представляли сотрудники компании «Вестерн Петролеум Транспортэйшн». Вместе с представителями организации «Российские студенческие отряды» они возложили венки к мемориалам.

Ранее сообщалось, что подольский фотограф запустил патриотический проект поколений победителей.