Пятьдесят человек прошли обучение в школах паллиативного пациента Подмосковья с начала года

Обучение в школах паллиативного пациента в Подмосковье с начала 2025 года прошли уже 50 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что по итогам прошлого года обучение в таких учреждениях прошли 522 жителя.

Всего в регионе работает 36 подобных школ. В них социальных работников и родственников обучают основам правильного ухода за паллиативными пациентами.

Обучение бесплатное. Подробная информация о расположении и контактах учреждений представлена на сайте паллиативной помощи Подмосковья, а также на порталах подмосковных больниц.