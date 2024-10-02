Пятьдесят две дороги отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту

Пятьдесят две региональные дороги отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту в этом году. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность отремонтированных дорог составила девяносто километров. Ремонтные работы провели в 28 городах региона. В результате проезд стал более удобным для двух миллионов человек.

К примеру, в Можайске отремонтировали участки дорог на Коммунистической и Герцена, в Дмитрове — на Пушкинской, в Раменском — на Гагарина, Народной, Электрификации и Народное Имение.