Пятьдесят три новых трактора передали коммунальным службам Подмосковья

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Пятьдесят три единицы новой коммунальной техники передали городским округам Подмосковья, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Передача ключей прошла в Домодедово. Ключи от новых машин передали представителям двух десятков подмосковных муниципалитетов. Больше всего тракторов получили Красногорск и Пушкино.

Ранее округам региона передали 30 «ГАЗелей», 56 минипогрузчиков и более 60 экскаваторов-погрузчиков. Работа по передаче спецтехники завершится в начале ноября. Муниципалитеты должны получить ломовозы и самосвалы.