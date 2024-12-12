Пятнадцать молочных ферм планируется ввести в Подмосковье до 2028 года

Пятнадцать новых молочных ферм планируется ввести в Подмосковье до 2028 года. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, комментируя включение молочного скотоводства в перечень приоритетных направлений льготного кредитования.

В ведомстве отметили, что до 2028 года поголовье крупного рогатого скота в регионе увеличится на 45 тысяч голов. Объемы производства молока вырастут на 462 тысячи тонн в год.

Согласно приказу Минсельхоза России, молочные предприятия смогут получать льготные займы по сниженным ставкам. Так, молочные фермеры смогут оформлять льготные займы под 8,3%. Это на 4,2% меньше, чем ранее предлагаемые условия.