Пятнадцать школ построили в Подмосковье в этом году за счет внебюджетных средств

Пятнадцать школ возвели в Подмосковье в этом году за счет внебюджетных средств, сообщили в Московской областной Думе. Еще 21 учреждение построено и четыре достраиваются в рамках госпрограммы с участием средств бюджетов разного уровня.

«Хорошая планка, я считаю. Для Московской области — развитие сферы образования в части строительства новых объектов — приоритетная задача», - отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

В рамках рабочего визита в Балашиху он проверил ход строительства школы на 1,3 тысячи мест, которая строится на территории ЖК «Героев» в Железнодорожном за счет внебюджетных средств.

В здании уже завершаются работы по внутренней отделке, территория благоустраивается. Также в учебных помещениях устанавливают оборудование и подключают школу к внешним сетям.

Учреждение войдет в состав образовательного комплекса школы №15. Его ввод позволит разгрузить не только головное здание, но и школу №14.