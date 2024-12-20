Пятую гимназию Люберец откроют после капремонта в 2025 году

Гимназию №5 Люберец откроют после капремонта в следующем году — ко Дню знаний. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Октябрьском проспекте. Его площадь превышает 3,8 тысячи квадратных метров. На объекте уже на 60% завершен демонтаж конструкций.

В гимназии обновят фасад, входную группу, инженерные сети, сантехнику, полы, потолки, двери, окна. Также приведут в порядок кровлю, проведут внутреннюю отделку, установят новую мебель, благоустроят прилегающую территорию.