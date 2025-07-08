План по прочистке минерализованных полос в лесах Подмосковья выполнили более чем наполовину
В лесах Подмосковья на 50% выполнили план по прочистке минерализованных полос
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В лесах Подмосковья уже более чем наполовину выполнили план по прочистке минерализованных полос. О ходе работ рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.
«В этом году уже прочищено более 50% от плана, который составляет почти 3800 км полос», — рассказал председатель ведомства Алексей Ларькин.
Наибольший объем работ провели в Орехово-Зуевском, Бородинском и Шатурском филиалах ГАУ МО «Мособллес», расчистив 218 км, 210 км и 167 км полос соответственно.
Минерализованные полосы необходимы для того, чтобы предотвратить распространение лесных пожаров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке области к пожароопасному периоду.