Плиточное покрытие заменили в двух скверах Подольска

В Подольске заменили плиточное покрытие в скверах Спасателей и имени Б. А. Папирова. Работы по благоустройству территорий близятся к завершению. Работы провели в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

В скверах провели озеленение, заменили плиточное покрытие, установили малые архитектурные формы. В сквере им. Б. А. Папирова обновили две детские площадки, обустроили спортивную площадку с тренажерами.

До этого были модернизированы детские площадки, обновлены общественные пространства, обустроено уличное освещение и проложены пешеходные дорожки. Благоустроили парки «Дубрава» и имени Виктора Талалихина, сквер Пушкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в каких скверах региона завершилось благоустройство.