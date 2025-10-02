Плиточное покрытие заменили в двух скверах Подольска
В Подольске заменили плиточное покрытие в двух скверах
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске заменили плиточное покрытие в скверах Спасателей и имени Б. А. Папирова. Работы по благоустройству территорий близятся к завершению. Работы провели в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».
В скверах провели озеленение, заменили плиточное покрытие, установили малые архитектурные формы. В сквере им. Б. А. Папирова обновили две детские площадки, обустроили спортивную площадку с тренажерами.
До этого были модернизированы детские площадки, обновлены общественные пространства, обустроено уличное освещение и проложены пешеходные дорожки. Благоустроили парки «Дубрава» и имени Виктора Талалихина, сквер Пушкина.
