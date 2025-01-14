Площадь заповедных территорий в Подмосковье увеличилась на 11,3 тыс. га в 2024 году

Площадь заповедных территорий в Подмосковье по итогам 2024 года увеличилась на 11,3 тыс. га, передает Министерство экологии и природопользования Московской области. Таким образом, совокупная площадь таких объектов составляет более 283 тыс. га.

В 2024 году в регионе создали три новые особо охраняемые природные территории: заказники «Малая Лобца» в Лотошино и «Васильевское Поречье» в Рузе, а также территорию «Суханово» в Ленинском округе. Общая площадь объектов составила 5,2 тыс. га.

Также в области реорганизовали 12 ООПТ в семи городских округах. В результате площадь заказников увеличилась на 6,1 тыс. га. Кроме того, установили 18 охранных зон для памятников природы областного значения и внесли в ЕГРН информацию о восьми ООПТ и 20 охранных зонах заповедных территорий.