Площадку для тренировок собак построят в Люберцах. Для этого Министерство имущественных отношений Московской области передало МУ «Дирекция спортивных сооружений» участок земли площадью 0,5 гектара.

Площадка появится возле дома №40 в поселке Калинина. О ее строительстве ранее просили местные жители.

Площадь объекта составит 450 квадратных метров. На территории установят комплекс снарядов для отработки команд и проведения тренировок с питомцами.

«Согласно проекту, территория будет оборудована барьерами, качелями, бревном, стойкой с кольцом и тоннелем. Предусмотрены также скамейки и урны», - рассказали в министерстве.

Открыть площадку планируется в следующем году.