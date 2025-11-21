Пловец из Серпухова стал серебряным призером на летних Сурдлимпийских играх в Токио

Спортсмен из Подмосковья Марк Трошин (Серпухов) стал серебряным призером на XXV летних Сурдлимпийских игр в Токио, награда стала четвертой для команды региона в рамках турнира. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Трошин выступил в соревнованиях по плаванию в дисциплине «200 м на спине» и занял второе место. На первом месте оказался представитель Украины, на третьем – США. В копилке подмосковной сборной теперь три золотые и одна серебряная медали.

Соревнования проходят с 15 по 26 ноября в Токио (Япония), участниками стали более 2,4 тыс. спортсмена из 78 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.