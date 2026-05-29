По иску Минэкологии вынесено решение о возмещении 25-млн ущерба от дмитровской свалки

Арбитражный суд удовлетворил иск Министерства экологии и природопользования Московской области о возмещении ущерба, нанесенного землям в Дмитровском округе из‐за незаконных свалок в поселке Останкино.

Инспекторы эконадзора обнаружили незаконное размещение отходов на двух участках сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности. Специалисты привлеченной лаборатории провели необходимые расчеты и установили, что вред, причиненный окружающей среде, превысил 25 млн руб. Собственник участков был привлечен к административной ответственности.

Минэкологии предложило владельцу добровольно компенсировать нанесенный ущерб, однако получило отказ. В связи с этим ведомство было вынуждено обратиться в суд. После изучения всех материалов дела суд принял решение в пользу министерства: собственник обязан полностью возместить причиненный ущерб.

