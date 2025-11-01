По итогам «Экологических игр» в Подмосковье собрали около 3 тонн пластика

В Подмосковье в рамках «Экологических игр» собрали около 3 тонн пластика. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Игры проходили с апреля по октябрь. В их рамках по 12 городам региона курсировал экомобиль — мобильный пункт приема пластика. Сдать вторсырье можно было каждые выходные.

В результате было собрано 2,9 тонны пластика. Лидером стала Коломна, где собрали 988 кг вторсырья. Самым востребованным типом пластика оказался прозрачный и голубой ПЭТ — на него пришлось 644 кг. Самыми активными стали май и сентябрь, когда было сдано 573 кг и 755 кг пластика соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение проинформировать жителей региона о правилах вывоза крупногабаритных отходов.