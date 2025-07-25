По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Подмосковье построили 7 км тротуаров

В Подмосковье в рамках реализации нацпроекта было построено уже 16 новых тротуаров, общая протяженность которых составляет порядка 7 км. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые тротуары появились в 11 округах региона. К примеру, построили тротуар протяженностью 350 м в микрорайоне Купавна в Балашихе и дорожку длиной 570 м в селе Павловская Слобода в Истре.

Строительные работы продолжаются. Всего до конца ремонтного сезона в регионе по нацпроекту планируется обустроить более 60 км новых тротуаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил текущий дорожный ремонт с областным правительством и главами муниципалитетов.