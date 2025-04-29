По результатам федеральной проверки Подмосковье признали готовым к пожароопасному сезону

В области завершилась проверка готовности к пожароопасному сезону. Ее провела комиссия Федерального агентства лесного хозяйства, рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

По итогам проверки регион был признан готовым к прохождению этого периода.

В рамках проверки были выборочно осмотрены лесопожарные станции и лесничества Подмосковья. Оценка готовности проводилась по 30 критериям. В их числе — готовность техники и оборудования, укомплектованность штата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как область готовилась к прохождению пожароопасного сезона. Он начался в регионе 20 марта.