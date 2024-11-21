Победителей конкурса «Народный доктор» определили в Московской области

В Подмосковье подвели итоги конкурса «Народный доктор», в рамках которого жители региона выбирали лучшего детского и взрослого врача любой специальности на портале «Добродел». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ежегодно наши жители на портале «Добродел» выбирают народного доктора — это поддержка врачей, которые трудятся в наших больницах, и возможность для пациентов отблагодарить и отметить доктора», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, в этом году победу одержали врач-кардиолог Пушкинской клинической больницы имени проф. В. Н. Розанова Грант Карапетян и врач-педиатр Жуковской больницы Анна Сухорукова. Она уточнила, что они получат денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.