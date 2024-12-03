Победителей регионального фестиваля наставнических практик наградили в Московской области

В Подмосковье наградили победителей регионального фестиваля наставнических практик «Год семьи в дошкольных образовательных организациях», церемонию награждения провели в Корпоративном университете развития образования. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках фестиваля команды педагогов, родителей и воспитанников от подмосковных дошкольных учреждений представили свои проекты, в которых они продемонстрировали наставнические практики, посвященные объявленному в России Году семьи. В общей сложности на участие в мероприятии направили почти 100 заявок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.