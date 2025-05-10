Победителей смотра строя и песни среди гимназистов опредилили в Подольске

В гимназии имени Подольских курсантов прошел смотр строя и песни, посвященный 80-летию Великой Победы и ветерану Алексею Кузнецову. Об этом мероприятии сообщает администрация муниципалитета.

Юноши и девушки в Подольске оделись для конкурса с иголочки, показали мастерство и синхронность построения, а также исполнили военные песни в честь 9 мая. Также строй посвятили памяти ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузнецова. Он проявил героизм и отвагу при форсировании Днепра, освобождении Румынии и Болгарии, и многих других боевых миссиях. Среди его главных наград — медаль «За отвагу» и орден Славы III степени.

Так, по итогу мероприятия, первое место разделили участники из 10 «А» и 11 «В» классов. На втором месте — гимназисты из 11 «Б». Тройку лидеров замкнул отряд из 10 «Г».

Были и дополнительные номинации. «Лучший внешний вид» присудили 10 «В» классу, «Лучшее исполнение песни» – 10 «Б». «Лучший командир» нашелся в 11 «А» классе.

Ранее сообщалось, что более 17 тыс. ветеранов получили выплаты ко Дню Победы в Московской области.