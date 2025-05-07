Более 17 тыс. ветеранов получили выплаты ко Дню Победы в Московской области

В Подмосковье ко Дню Победы единовременные выплаты получили свыше 17 тыс. ветеранов. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Ветераны получили как региональные, так и федеральные выплаты. Денежные средства были переведены автоматически.

Размер региональных выплат составляет от 40 до 70 тыс. руб. По 70 тыс. руб. получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Кроме того, им подарили сертификаты на покупку электроники. По 40 тыс. руб. получили труженики тыла, блокадники, вдовы и узники фашистских концлагерей.

Помимо этого, ветеранам вручили памятные медали и начислили федеральные выплаты. Их размер составляет от 55 до 80 тыс. руб. в зависимости от льготной категории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с ветеранами региона и поздравил их с наступающим праздником.