В Орехово-Зуеве на 75% завершили капремонт спортивной школы «Феникс»

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 спортивной школы «Феникс», включающего здания спортзала и бассейна, строительная готовность объекта превысила 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья», в них задействованы более 100 строителей и одна единица техники. Они ведут фасадные работы, внутреннюю отделку помещений, монтаж инженерных систем и не только.

В рамках ремонта в обновленном спортзале появится игровой зал, оснащенный всем необходимым для тренировок и соревнований, в здании бассейна будут оборудованы большая и малая чаши с современной системой водоочистки и подогрева воды, раздевалки, душевые, тренерские и административные помещения. Прилегающая территория будет благоустроена и огорожена новым металлическим забором. Работы завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.