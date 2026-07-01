Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем ветерана боевых действий

«Сегодня мы чествуем наших соотечественников, людей особой закалки — тех, кто в разные годы с оружием в руках защищал интересы нашей страны и обеспечивал ее безопасность. Мы отдаем дань уважения героям Афганистана, Северного Кавказа и других локальных конфликтов. И с гордостью говорим о тех, кто прямо сейчас выполняет тяжелейшую работу в зоне проведения специальной военной операции», — подчеркнул он.