Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем ветерана боевых действий
Председатель Мособлдумы поздравил жителей с Днем ветерана боевых действий
Фото: [пресс-служба партии «Единая Россия»]
Председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» регионального парламента Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем ветерана боевых действий, который отмечается в России 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Сегодня мы чествуем наших соотечественников, людей особой закалки — тех, кто в разные годы с оружием в руках защищал интересы нашей страны и обеспечивал ее безопасность. Мы отдаем дань уважения героям Афганистана, Северного Кавказа и других локальных конфликтов. И с гордостью говорим о тех, кто прямо сейчас выполняет тяжелейшую работу в зоне проведения специальной военной операции», — подчеркнул он.
По его словам, фундаментом непобедимости нашей страны является историческая преемственность поколений защитников. Он добавил, что в Подмосковье ставят в приоритет заботу о ветеранах и их семьях. В частности, расширяются меры поддержки, адресно оказывается помощь близким героев и так далее.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.