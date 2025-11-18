Почетный гражданин Подмосковья Юрий Драгунов отмечает день рождения

Ученый мирового уровня в области разработок и внедрения в практику реакторостроения расчетно-теоретических, экспериментальных и конструкторских решений Юрий Драгунов 18 ноября отмечает день рождения. Постановлением губернатора Московской области от 22 сентября 2005 года ему присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

Драгунов родился 18 ноября 1942 года в деревне Ново-Соловьево под Можайском. Окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «Физик» в 1966 году. Профессор, доктор технических наук, автор более 300 научных трудов и 55 изобретений. Член-корреспондент РАН с 2006 года, член совета РАН по физико-техническому анализу энергетических систем, заведующий кафедрой МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Более 45 лет проработал в Подмосковье. Трудовую деятельность начал рабочим совхоза «Уваровский 2» в 1960 году. С 1966 по 1994 годы — конструктор 2-й категории, руководитель опытного конструкторского бюро (ОКБ), начальник отдела Гидропресса в Подольске. С 1994 по 1998 года — заместитель главного конструктора — начальника отделения, главный конструктор — начальник отделения ОКБ «Гидропресс», затем — директор ОКБ «Гидропресс».

С 1998 по 2007 года — директор — генеральный конструктор федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Труда ЧССР ОКБ «Гидропресс». С 2007 по 2008 года — советник директора открытого акционерного общества «Атомэнергопром». С 2008 по 2009 года — первый заместитель гендиректора открытого акционерного общества «ОМЗ». С 2009 по 2015 года был председателем совета директоров промышленных предприятий Подольска. С 2009 по 2015 года — директор — генеральный конструктор открытого акционерного общества «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля».

Награжден орденом Почета и медалями, почетной грамотой президента Российской Федерации. Лауреат премии совета министров СССР. Заслуженный конструктор Российской Федерации. Почетный гражданин города Подольска. Постановлением губернатора Московской области от 22 сентября 2005 года Драгунову присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».