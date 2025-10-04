Почетный гражданин Подмосковья Сергей Пешкин отмечает день рождения

За время работы директором МБОУ ДО «Спортивная школа» Краснознаменска Пешкин создал условия и обеспечил реализацию дополнительных образовательных программ и услуг физкультурно-спортивной направленности. Возглавляемое им учреждение стало победителем в региональном этапе всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Будучи депутатом, он ведет активную общественную деятельность, направленную на вовлечение молодежи в добровольческую работу и взаимодействие с волонтерскими организациями, лично участвует в организации мероприятий в сфере молодежной политики и спорта, направленных на гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В период пандемии он обеспечивал в Краснознаменске координацию деятельности волонтеров, лично участвовал в формировании и доставке продуктов, лекарств первой необходимости гражданам пенсионного возраста, людям с хроническими заболеваниями, одиноким пенсионерам, ветеранам, а также многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В октябре 2023 года Пешкин вступил в ряды добровольческого формирования для участия в СВО в составе бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».

Постановлением губернатора Московской области от 31 октября 2024 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».