«Почта России» выпустила марку в честь подмосковного города Пушкино
Фото: [Медиасток.рф]
«Почта России» выпустила марку, которая посвящена 100-летнему юбилею подмосковного города Пушкино. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Марка поступила в обращение сегодня. Тираж составляет 105 тыс. Номинал — 30 руб.
На марке изобразили герб Пушкинского округа. Также выпустили конверты первого дня и штемпели специального гашения для столицы и Пушкино.
Поселение Пушкино получило статус города 17 августа 1925 года.
