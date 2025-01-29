Почти 1 кг наркотиков изъяли у жителя Воронежа в Подмосковье

Подмосковная полиция задержала в Щелково уроженца Воронежа в возрасте 25 лет за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина был задержан в деревне Гребнево. Во время досмотра у него обнаружили три свертка с порошком. Как показала экспертиза, в свертках находились наркотики. Их общая масса составила около 1 кг.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.