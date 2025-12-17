Почти 1 млн детей в Подмосковье прошли профосмотры в образовательных учреждениях
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года профосмотры в образовательных учреждениях Подмосковья прошли более 900 тыс. детей, что на 71 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для проведения профосмотра бригада врачей выезжает в школу или детский сад. Такая опция особенно удобна для родителей, которые не всегда могут пройти такой осмотр с детьми в поликлинике в будние дни», – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве уточнили, что подобные осмотры позволяют уточнить группу здоровья ребенка и выявить патологии на ранней стадии. При наличии тревожных симптомов пациентов направляют в поликлинику.
