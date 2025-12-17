Почти 1 млн детей в Подмосковье прошли профосмотры в образовательных учреждениях

«Для проведения профосмотра бригада врачей выезжает в школу или детский сад. Такая опция особенно удобна для родителей, которые не всегда могут пройти такой осмотр с детьми в поликлинике в будние дни», – сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.