Почти 1 тыс. детей-сирот из Подмосковья получили жилье с начала года

С начала 2024 года жилье в Подмосковье получили 988 детей-сирот, по достижении совершеннолетия им предоставляют квартиру или жилищный сертификат на ее покупку. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы завершили программу этого года — все ребята получили квартиры. <…> Более 80% ребят выбрали для себя наиболее удобный вариант — найти квартиру самостоятельно и купить ее по сертификату», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, в 2025 году жильем обеспечат еще более 900 детей-сирот. На эти цели направят более 4 млрд рублей. В ведомстве уточнили, что сертификат позволяет им самостоятельно купить жилье в любом городе Московской области и сразу оформить его в собственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки семей с детьми в регионе.