Почти 1 тыс. молодоженов провели свадебные торжества в парках Подмосковья

Более 800 молодоженов решили провести свадебное торжество в подмосковных парках в 2025 году. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В этом году самыми востребованными парками для проведения свадеб стали парк Пехорка, Фабричный пруд, Центральный парк культуры и отдыха, Мытищи, парк им. Талалихина, парк им. Степанова», — уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве напомнили, что пары могут зарегистрировать брак на выездных площадках региона, ознакомиться с ними можно на платформе «Свадьба в Подмосковье». Там собраны более 70 площадок, включая парки, усадьбы, музеи и дворцы культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.