Почти 1 тыс. жителей и гостей Химок посетили демонстрационный зал НПО «Энергомаш»

С начала 2025 года демонстрационный зал научно-производственного объединения «Энергомаш» в Химках посетили 861 человек, включая школьников, студентов, представителей общественных организаций и не только. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для гостей проводят экскурсии, на которых можно познакомиться с историей и достижениями отечественной ракетной отрасли. Так, например, ее провели для членов общественной организации «Молодая Гвардия» и учащихся гимназии № 23. Мероприятие провел Владимир Судаков. Гости увидели ключевые элементы ракетных двигателей и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.