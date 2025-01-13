Почти 10 млн поездок по картам «Стрелка» учащегося совершили в Подмосковье с начала учебного года

С начала учебного года подмосковные школьники и студенты совершили более 9,2 млн поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности в автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В декабре 2024 года среднее количество поездок за сутки составило более 5 тыс. Наибольшей популярностью у учащихся пользовались маршруты МАП № 12 города Ногинск, МАП № 10 города Королев и МАП № 2 города Коломна. В ведомстве напомнили, что карты «Стрелка» позволяют школьникам и студентам получать скидку на проезд в размере до 99%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.