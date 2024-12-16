Почти 10 тысяч домашних животных чипировали в Подмосковье с прошлого года

Почти десять тысяч домашних животных чипировали в Подмосковье с прошлого года, когда вступило в силу постановление об обязательной регистрации питомцев, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Чипировать домашнего любимца можно в любой клинике государственной ветслужбы региона. Для питомца этот процесс безболезненный.

Для прохождения процедуры нужно подать заявление через сайт госуслуг региона и записаться на прием к ветеринарному врачу. После процедуры в личном кабинете появится выписка из единой региональной базы данных.