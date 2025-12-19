Почти 100 педагогов Подмосковья изучили методики наставничества в инклюзивном профобразовании
Курсы наставничества в инклюзивном профобразовании завершились в Подмосковье
Фото: [Министерство образования МО]
В Подмосковье 94 педагога из учреждений среднего профессионального образования изучили методики наставничества в инклюзивном профобразовании. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
Так, в регионе завершились очно-заочные курсы повышения квалификации на тему «Искусство эффективного наставничества в инклюзивном профессиональном образовании». Курсы организовал Дмитровский техникум.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе уделяется большое внимание развитию инклюзивности.