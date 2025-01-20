Почти 100 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье в 2024 году

По итогам прошлого года в Подмосковье зарегистрировали 96 тыс. объектов недвижимости, передает Министерство имущественных отношений Московской области.

Больше всего объектов зарегистрировали в Раменском, Дмитрове и Истре: 7,8 тыс., 6,6 тыс. и 6,2 тыс. соответственно.

В числе поставленных на кадастр объектов — 75 тыс. частных домов. Их общая площадь превысила 10 млн кв. м., а налоговый потенциал составил почти 319 млн руб.

Как отметили в министерстве, в регионе выросло число зарегистрированных объектов. Так, в 2023 году в области поставили на кадастр на 16 тыс. объектов меньше.