Почти 100 тыс. восьмиклассников из Подмосковья написали диагностическую работу

Более 90 тыс. учеников восьмых классов из 843 школ Подмосковья написали комплексную региональную диагностическую работу, которая направлена на оценку уровня функциональной грамотности. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В состав работы вошли блоки «Читательская грамотность», «Математическая грамотность» и «Естественнонаучная грамотность», школьникам предложили решить 15 заданий. Материалы предоставляются через государственную информационную систему «ЕАИС ОКО», которая также используется для проверки заданий независимыми экспертами.

Успешным выполнением считается набор минимум 11 из 25 баллов. Цикл проверки знаний завершится 3 февраля, когда свои работы напишут девятиклассники.

