Почти 100 вылетов совершили вертолеты санавиации в Подмосковье с начала года

С начала 2025 года вертолеты санавиации Подмосковья совершили 84 вылета, что на 18 больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Санитарная авиация позволяет максимально быстро и в короткие сроки доставить пациента в медицинское учреждение для оказания экстренной медицинской помощи», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Санитарную авиацию в регионе применяют для того, чтобы помочь пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов. В составе авиамедицинских бригад работают анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры Территориального центра медицины катастроф. Они вылетают даже ночью, потому что посадочные площадки оборудованы системой «Ночной старт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.