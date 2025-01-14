Почти 11 тыс. тонн специй приобрели жители Подмосковья за месяц

В декабре 2024 года жители Подмосковья приобрели более 10,5 тыс. тонн специй разных видов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ежедневно в регионе в среднем покупали 339 тонн этой продукции. Среди крупный региональных предприятий, выпускающих приправы, в ведомстве выделили ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», ООО «Русская бакалейная компания», ООО «Спасский и партнеры» и ООО «Дары Земли». Жителям напомнили, что специи могут разнообразить блюда и сделать их более полезными для здоровья. Так, например, корица может снизить уровень холестерина и сахара в крови, а также увеличить чувствительность клеток к инсулину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.