Почти 1,2 млн детей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Сделать прививку можно в детсаду, школе или поликлинике.

Совершеннолетние жители региона могут сделать прививку в мобильных комплексах. График их работы представлен здесь.

В министерстве напомнили, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от заболевания и его осложнений.

Перед тем, как поставить прививку, необходимо пройти медосмотр. Врач направит на вакцинацию только в случае отсутствия каких-либо противопоказаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность реализации программы диспансеризации.