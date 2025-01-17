Почти 12 тыс. случаев дистанционного мошенничества зарегистрировали в Подмосковье в 2024 году
Ущерб от дистанционного мошенничества в Подмосковье за год превысил 10 млрд руб.
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В Подмосковье по итогам прошлого года было зарегистрировано почти 12 тыс. случаев дистанционного мошенничества, передает Прокуратура Московской области.
В общей сложности злоумышленники похитили у жителей региона свыше 10 млрд руб. Каждой третьей жертвой были пенсионеры.
Как отметили в ведомстве, около 8 тыс. таких преступлений было совершено с использованием методов социальной инженерии — психологического манипулирования.
«Безопасного счета не существует. Если вы слышите эту фразу — вам позвонили мошенники!» - предупредили в областной прокуратуре.