Почти 12 тыс. случаев дистанционного мошенничества зарегистрировали в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье по итогам прошлого года было зарегистрировано почти 12 тыс. случаев дистанционного мошенничества, передает Прокуратура Московской области.

В общей сложности злоумышленники похитили у жителей региона свыше 10 млрд руб. Каждой третьей жертвой были пенсионеры.

Как отметили в ведомстве, около 8 тыс. таких преступлений было совершено с использованием методов социальной инженерии — психологического манипулирования.