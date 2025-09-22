Почти 120 нелегальных складов с морскими контейнерами выявили в Подмосковье

В Подмосковье в ходе рейдов обнаружили почти 120 нелегальных площадок с контейнерами морского типа. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Всего в рамках проверок в регионе выявили 302 участка земли, на которых расположены морские контейнеры. Из них 118 используются с нарушением земельного законодательства: вид разрешенного использования участка не соответствует фактической деятельности.

Нарушения устранили на 55 участках. В частности, с 40 участков контейнеры вывезли, а на 15 привели в соответствие вид разрешенного использования. Больше нарушений устранили в Люберцах — 14.

Ранее о стандарте размещения контейнеров морского типа рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.