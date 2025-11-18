Почти 135 тыс. взрослых жителей Подольска прошли вакцинацию от гриппа

В Подольске вакцинацию от гриппа прошли почти 135 тыс. взрослых жителей. Это 78% от плана на текущий год — всего в округе планируется привить 171 тыс. взрослых.

В целом в Подмосковье прививки от гриппа поставили свыше 4,1 млн жителей, рассказали до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках вакцинации от гриппа используются препараты «Совигрипп» и «Флю-М».

До конца месяца жители Подольска могут вакцинироваться в поликлиниках и мобильных прививочных пунктах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности прохождения регулярных медицинских осмотров.