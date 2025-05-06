Почти 15 тыс. жителей Химок проголосовали за объекты благоустройства

Более 13 тыс. жителей Химок приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за благоустройство городских зон отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Желающие могут отдать свой голос за парк «Дубки» в Новых Химках, сквер «Дубовая роща» в Левобережном, сквер «Минутка» на пересечении Юбилейного проспекта или улицы Строителей и сквер «Искра» на улице Лавочкина. Участниками могут стать жители старше 14 лет, проголосовать можно здесь до 12 июня.

Напомним, что проект реализуют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.