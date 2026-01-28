Почти 15 тыс. жителей Подмосковья узнали о состоянии родственника в больнице по телефону

Жители Подмосковья стали чаще узнавать состояние родственника в больнице по номеру 122, в 2025 году услугой воспользовались более 14,6 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы видим, что востребованность сервиса растет. За прошлый год им воспользовались на 2 тыс. больше человек, чем в 2024 году», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с момента запуски услуги в 2023 году ее получили свыше 27 тыс. человек. В рамках нее с заявителями связываются сотрудники медучреждения, чтобы ответить на все их вопросы. Таким способом можно узнать о состоянии здоровья несовершеннолетнего пациента, который указал данные родственника при госпитализации в стационар. Проект запущен в 50 организациях, в том числе больницах, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, областном онкодиспансере и госпитале ветеранов войн.

