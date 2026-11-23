Житель Шатуры во время спокойной прогулки вдоль берега озера сделал неожиданное открытие: прямо у кромки воды он заметил крупного речного рака. Мужчина не прошел мимо — снял встречу на видео, а затем аккуратно взял членистоногого в руки, чтобы получше рассмотреть, сообщил REGIONS.

Опубликованный в местных соцсетях ролик быстро привлек внимание и собрал много теплых комментариев. Для многих шатурцев эта находка стала маленьким поводом для радости: люди признавались, что давно не встречали раков в городских водоемах, а само видео пробудило воспоминания о детстве, когда ловля раков была привычным летним развлечением.

Но за ностальгией скрывается и серьезный экологический подтекст. Речные раки — очень требовательные к среде обитания существа: они не способны выживать в мутной, заиленной или загрязненной воде. Именно поэтому их нередко называют «природными санитарами»: они очищают дно, поедая органические остатки, и одновременно служат живым индикатором состояния водоема.

По мнению местных жителей, возвращение раков в прибрежную зону — хороший знак. Это может говорить о том, что качество воды в Шатурском озере постепенно улучшается, а экосистема понемногу восстанавливается.

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