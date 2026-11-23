Маргарита Симоньян раскрыла рецепт любимого супа покойного мужа
Teleprogramma.org: Симоньян поделилась рецептом любимого супа Кеосаяна
Фото: [соцсети]
46-летняя главред RT Маргарита Симоньян поделилась рецептом том яма — любимого супа своего покойного мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, передает Teleprogramma.org.
Как отметила журналист, для бульона нужно взять курицу, пучок трав, душистый и черный перец, а также лук. Основу супа составляют две-три банки кокосового молока и паста том ям.
Чтобы придать аромат, Маргарита добавляет лемонграсс, каффирский лайм, рыбный соус и имбирь. Грибы шимеджи Симоньян предложила заменить вешенками. Также в суп, по ее словам, кладут креветки, помидоры черри и кинзу. Все ингредиенты варят в течение часа, добавляя поочередно.
Напомним, режиссер Кеосаян умер в сентябре 2025 года после продолжительной болезни. Ему было 59 лет.
Ранее сообщалось, что Маргарита Симоньян вручила премию Тиграна Кеосаяна пенсионеру-герою, спасшего детей.