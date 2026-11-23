Первый снег в Подмосковье вовсе не стал финалом грибного сезона. Пока одни жители Пушкинского округа переодеваются в зимнюю одежду, другие не спешат убирать корзины: тихая охота продолжается, сообщил REGIONS.

Яркий пример — прогулка 20 ноября, когда опытная собирательница за три часа набрала четыре литра зимних опят и заодно обнаружила фиолетовую рядовку. Такой улов — отличный повод не списывать ноябрь со счетов.

На востоке Подмосковья грибники находят даже маслята — в том числе желто‑бурые и козляки, среди которых попадаются молодые экземпляры. Правда, после снега не каждый гриб годится в корзину: часть уже подсохла или размягчилась. Здесь азарт стоит держать под контролем: лучше уйти из леса с меньшим уловом, чем рисковать здоровьем из‑за сомнительных находок.

Главные звезды позднего сезона — зимние опята (фламмулина): их встречают вдоль оврагов. Поэтому жителям Пушкина, Ивантеевки и Красноармейска пока рано переключаться только на прогулки ради шагов — лес еще готов порадовать неожиданными находками.

Ранее сообщалось, что морозостойкие грибы радуют жителей Луховиц в ноябре.