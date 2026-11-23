Роберт Де Ниро подтвердил историю о том, как Дженнифер Лоуренс попросила его уйти с предсвадебного ужина перед ее свадьбой с Куком Марони в 2019 году, пишет The Mirror. Актриса решила, что ее коллега чувствует себя неуютно среди незнакомых гостей, однако сам Де Ниро теперь заявил, что на самом деле нормально проводил время.

«Там не было никого, кого я знал», — рассказал актер во время шуточной проверки на детекторе лжи вместе с Беном Стиллером и Арианой Гранде. При этом он подчеркнул, что не был расстроен и оценил заботу Лоуренс.

Ранее сама актриса рассказывала, что заметила Де Ниро, который один ходил среди гостей, и решила, что ему совершенно не хочется там находиться.

Лоуренс подошла к актеру и тихо сказала: «Иди домой». По ее словам, Де Ниро вежливо попрощался с ее родителями и действительно ушел, после чего ей самой стало значительно спокойнее.

Де Ниро уточнил, что провел на мероприятии около часа и вовсе не чувствовал себя настолько некомфортно, как подумала Лоуренс.

Актеры давно знакомы и вместе снимались в фильмах «Мой парень — псих», «Афера по-американски» и «Джой».